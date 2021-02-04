Ленобласть заготовила почти 30 тысяч елок на прошедший Новый год

В Рослесхозе подвели итоги новогодней заготовки хвойных деревьев в России. К праздникам в стране было подготовлено 304 тыс. елей, сосен и пихт.

Об этом стало известно в четверг, 4 февраля. Как сообщает пресс-служба Рослесхоза, почти треть от общего числа елей пришлась на регионы Сибирского федерального округа, – 99,8 тыс. хвойных деревьев. Лидером стала Республика Алтай, – более 23 тыс. елок.

На втором месте Приволжский федеральный округ. Там специалисты подготовили к Новому году 88,6 тыс. хвойных. Из них больше всего заготовили в Башкортостане – 61,7 тысячи ёлок.

Тройку замкнул Северо-западный федеральный округ. В регионе подготовили 54 тыс. елей, а на первом месте оказалась Ленинградская область, – почти 30 тыс. деревьев.

«В статистику попали хвойные деревья, которые заготовлены на землях лесного фонда по договорам аренды лесных участков, купли-продажи лесных насаждений и те, что выращены в специальных лесных питомниках», – говорится в сообщении ведомства.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщала о том, что Ленобласть вошла в топ-3 горнолыжных курортов России в праздники.