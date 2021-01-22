Ленобласть вошла в топ-3 горнолыжных курортов России в праздники

Лыжные курорты Ленинградской области посетили в новогодние праздники около 300 тыс. человек. Регион вошел в тройку популярных направлений для зимних видов развлечений.

Об этом стало известно в пятницу, 22 января. Рейтинг составило аналитическое агентство ТурСтат, сообщили в пресс-службе правительства Ленинградской области.

Отметим, что прирост новых туристов для развлечений на Новый год в регионе составил 25%. Россияне посещали область для лыжных развлечений. В итоге, посетители отметили качество трасс региона для занятий зимними видами спорта.

На территории Ленинградской области расположено семь горнолыжных курортов. Отмечается, что все они способны конкурировать с зарубежными трассами.

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