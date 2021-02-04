В Ленобласти поймали трех иностранцев, пытавшихся убежать в Финляндию

В Ленобласти поймали трех иностранцев, пытавшихся убежать в Финляндию
В Ленобласти задержали иностранцев за попытку незаконного пересечения границы Фото: Пограничное управление ФСБ по СПб и ЛО

В Ленобласти на границе с Финляндией задержали трех граждан страны в Западной Азии, которые хотели попасть в другую страну в обход пунктов пропуска.

Как сообщили в Пограничном управлении ФСБ по Петербургу и Ленобласти, выходцы из стран Ближнего Востока, Африки и Азии продолжают надеяться на успешное пересечение российско-финской границы без документов. Так, на прошлой неделе произошло две попытки сбежать в Евросоюз через 47 регион.

В частности, под Выборгом поймали трех иностранцев 22, 28 и 32 лет. При себе у них были рюкзаки, набитые теплой одеждой, средствами личной гигиены и продуктами.

В Ленобласти задержали иностранцев за попытку незаконного пересечения границы Фото: Пограничное управление ФСБ по СПб и ЛО
В Ленобласти задержали иностранцев за попытку незаконного пересечения границы Фото: Пограничное управление ФСБ по СПб и ЛО

Изначально они пытались оправдаться, что гуляют по лесу в качестве туристов, но вскоре дали чистосердечное признание. Более того, стало известно, что один из иностранцев договорился с жительницей Финляндии о помощи в получении гражданства.

Всех привлекли к административной ответственности, двоих из них — с принудительным выдворением из России.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что около половины россиян отказываются проходить тесты на Covid-19 на границе с Финляндией.

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