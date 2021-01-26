Около половины россиян отказываются проходить тесты на Covid-19 на границе с Финляндией

Не все россияне могут поехать в Финляндию. Фото: pixabay.com

Не все россияне могут поехать в Финляндию. Фото: pixabay.com

Россияне, прибывающие в Финляндию, проходят тесты на коронавирус. Однако более половины пассажиров отказываются это делать. При этом сам анализ делается бесплатно.

Как сообщает финская телерадиокомпания YLE, с 19 по 24 января границу с Финляндией прошли 402 человека. Из них только 202 пассажира отправились проходить тест на наличие инфекции.

«Вызывает беспокойство, что так много людей не соглашается на тесты. Только 10% отказавшихся предъявили свежий результат теста на COVID-19, что является уважительной причиной для отказа», – заявил руководитель медицинского округа Куменлааксо Ярно Рямя.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Финляндия ужесточает контроль за въезжающими россиянами из-за пандемии.

В пунктах пропуска «Иматра» («Светогорск») и «Нуйямаа» («Брусничное») людям будут раздавать анкеты с вопросами о состоянии здоровья. Тестирование пройдет до 7 февраля.