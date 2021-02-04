Власти призвали петербуржцев отказаться от массовых мероприятий после требования оппозиции дать свободу митингам

Незаконные митинги могут подвести петербуржцев под ужесточение «коронавирусных» ограничений. Петербургские власти ответили на призыв депутатов разрешить горожанам проводить акции, советом не нарушать запрет на массовые мероприятия для «скорейшего снижения эпидемии».

Такая рекомендация содержится в отчете Межведомственного совета по противодействию COVID-19.

«Для сохранения тренда на дальнейшее снижение эпидемии и скорейшего достижения ее самой низкой фазы, необходимо строго выполнять базовые противоэпидемические меры», — говорится в отчете.

Кроме ношения средств индивидуальной защиты и соблюдения дистанции в списке таких мер – «не нарушение запрета на проведение мероприятий с массовым скоплением людей».

Как писала Gazeta.SPb, в среду, 3 февраля, на заседании Законодательного Собрания оппозиционные партии по очереди брали перерыв и выступали с призывом дать свободу мирным собраниям в Петербурге. Такие заявления представители партий сделали после незаконной акции, которая прошла в Петербурге в воскресенье, 31 января. Отметим, что одной из точек сбора участников несанкционированного протеста был и Мариинский дворец. Там же прошли и жесткие задержания.

В частности, депутат «Справедливой России» Алексей Ковалев заявил, что многих задержанных на незаконных акциях привлекают к административной ответственности за нарушение коронавирусных ограничений. По мнению парламентария, эти требования нарушают и правоохранители, набивая людьми автозаки и отделения полиции.

Отметим, что за разрешение митингов высказались также представители «Партии Роста», «Яблоко» и КПРФ.

Gazeta.SPb писала также о незаконном шествии, которое собралось в Петербурге 2 февраля после того, как был оглашен приговор по делу оппозиционера Алексея Навального.