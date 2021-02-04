Петербург от снега убирают более 1,1 тыс. техники в четверг

Петербург от снега убирают более 1,1 тыс. техники в четверг
Уборка снега в Петербурге. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

В Северной столице за стуки выпало 14 сантиметров осадков. Для уборки города от снега на улицы вышли 1 тыс. 127 единиц техники и 1 тыс. 233 дворника.

Об этом стало известно в четверг, 4 февраля. Как сообщает пресс-служба комитета по благоустройству, в скверах и парках дополнительно работают еще 140 машин и 674 специалиста ручного труда.

«Чтобы обеспечить безопасность движения транспорта и пешеходов и не дать образоваться скользкому накату, проезжая часть и тротуары обрабатываются песко-соляной смесью», – говорится в сообщении комитета.

Отметим, что в городе заметно похолодало. По прогнозу синоптиков, сегодня сохранится небольшой снег. Высота свежевыпавших осадков составит 0,5-1 см. Кроме этого, водителей призывают быть внимательными на дорогах, чтобы избежать большого количества аварий и столкновений.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что петербуржцев предупредили о резком похолодании до -10 градусов в четверг.

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