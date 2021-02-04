Беглов предложил праздновать День силовика в Петербурге 12 марта

Губернатор Петербурга Александр Беглов предложил ввести новый профессиональный праздник в городе. Он предлагает 12 марта сделать Днем работника уголовно-исполнительной системы.

Проект закона был внесен парламентарием на рассмотрение в Законодательное собрание Петербурга от 27 января. Обсуждать введение праздника чиновники планируют на следующей неделе в ЗакСе, говорится на сайте.

«Принимая во внимание значимость и важность деятельности органов уголовно-исполнительной системы, предлагается установить профессиональный праздник», – говорится в пояснительной записке Беглова.

Кроме этого, в данном документе парламентария указано, что в Петербурге отмечается ряд своеобразных праздников. Например, День юных мастеров, День Ништадтского мира и День первой в российской истории морской победы русского флота под командованием Петра Первого у мыса Гангут.

Отметим, что новый праздник – День работника уголовно-исполнительный системы планируется назначить на 12 марта.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что Беглов пообещал новые выплаты для жителей блокадного Ленинграда.