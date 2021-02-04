В Петербурге таможенник установил в одном из кабинетов Шкиперского таможенного поста незаконную прослушку

Следователями проводится комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Фото: пресс-служба СУ СКР на транспорте по Северо-Западу

Следователями проводится комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Фото: пресс-служба СУ СКР на транспорте по Северо-Западу

Санкт-Петербургским следственным отделом на транспорте Северо-Западного СУ СКР возбуждено уголовное дело в отношении 40-летнего сотрудника Балтийской таможни по ст. 138.1 УК РФ.

Согласно данным правоохранительных органов, в ноябре 2019 года старший государственный таможенный инспектор отдела специальных таможенных процедур Шкиперского таможенного поста Балтийской таможни СЗТУ ФТС России, не имея лицензии и осознавая незаконность своих действий, установил в кабинете должностных лиц устройства для слежки — видеокамеры с микрофоном, которые спрятал в аудиоколонку и потолочную панель.

«Умелец» сам изготовил средства для сбора аудио- и видеоинформации. Таможенник неоднократно подслушивал разговоры — приборы обнаружили и изъяли лишь в ходе тщательного обследования всего таможенного поста. Сейчас следователи продолжают разбираться в обстоятельствах совершения преступления, расследование продолжается.

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