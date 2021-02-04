В Пулково задержали мужчину за серию краж ручной клади

Полиция по «горячим следам» в Пулково задержала нарушителя, который совершил несколько краж сумок в поисках наживы. Им оказался 30-летний безработный житель Петербурга.

Как сообщает пресс-служба УТ МВД России по СЗФО, в органы обратился молодой человек с просьбой найти его сумку. Он заявил, что пропажа случилась, когда он уснул в зале ожидания аэропорта. В итоге, в ходе мероприятий полицейские наткнулись на мужчину, который стащил личную вещь пострадавшего.

Выяснилось, что злоумышленник приехал в Пулково, чтобы купить билеты до Новосибирска. Однако позже он увидел спящего гражданина и решился на кражу его сумки. Позже он разочаровался поступком, так как в ручной клади не оказалось ничего полезного, – только документы и мобильный телефон.

Раздосадованный от этого нарушитель решил провернуть еще раз поступок. Он стащил оставленный без присмотра рюкзак и поспешил узнать, что в нем. Но снова был огорчен, – в портфеле также не оказалось ничего ценного. Портфель был благополучно оставлен в одном из кафе.

Возбуждено два уголовных дела. Мужчине светит до двух лет тюрьмы. Он полностью признался в содеянном.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что до шести лет колонии светит женщине за кражу телефона у спящей сотрудницы Пулково.