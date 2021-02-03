До шести лет колонии светит женщине за кражу телефона у спящей сотрудницы Пулково

В полицию обратилась сотрудница Пулково после кражи телефона и банковской карты. Женщина заявила, что легла отдохнуть в конце смены, а проснулась уже без ценных вещей.

Инцидент случился в терминале воздушной гавани Петербурга. Потерпевшая работает в Пулково в клининговой компании. После смена она решила прилечь поспать и в итоге осталась без личных вещей. Она обратилась в транспортную полицию.

Как сообщает пресс-служба УТ МВД России СЗФО, в ходе расследования удалось найти злоумышленницу. Ей оказалась 28-летняя безработная и ранее судимая за кражу женщина.

По версии следствия, она стащила телефон и банковскую карту. Гаджет был сдан в комиссионную лавку, а с карты она совершала покупки до тысячи рублей, чтобы не использовать пин-код. Так ей удалось сходить в кафе и оплатить покупки в детском и обувном магазинах. Позже карта перестала работать, так как потерпевшая ее заблокировала.

На данный момент возбуждено два уголовных дела. Женщина может отправиться в колонию на срок от 3 до 6 лет.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Пулково и на ж/д станции в Тосно были задержаны мужчины, находящиеся в федеральном розыске.