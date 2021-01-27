В Пулково и на ж/д станции Тосно задержали мужчин, находящихся в федеральном розыске

Разыскиваемые задержаны, доставлены в дежурную часть. В настоящее время злоумышленники переданы инициатору розыска. Фото: pixabay

Разыскиваемые задержаны, доставлены в дежурную часть. В настоящее время злоумышленники переданы инициатору розыска. Фото: pixabay

Сотрудники транспортной полиции Санкт-Петербурга и Ленинградской области выявили двоих граждан соседних стран, разыскиваемых за преступления, совершенные на территории Северной столицы.

Первого из нарушителей сотрудники правоохранительных органов выявили при отработке пассажиропотока в аэропорту Пулково. 42-летний гражданин ближнего зарубежья планировал отправиться в родную страну, однако попытку покинуть город пресекли стражи порядка. Гражданина объявили в розыск еще в 2019 году за использование заведомо подложного документа.

Аналогичный случай произошел в тот же день на железнодорожной станции Тосно Ленинградской области. В этот раз полицейские задержали 31-летнего жителя соседней республики, который на протяжении полугода скрывался от правоохранительных органов. Он, как и первый задержанный, подозревается в использовании фальшивых документов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге задержали пятерых граждан КНР, которые ограбили и пытались похитить своих соотечественников.