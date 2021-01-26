В Петербурге раскрыли этническую группировку, причастную к похищениям людей, организации борделей и обороту наркотиков

Задержанный по подозрению в похищении людей в Петербурге. Фото: ГУ МВД по Петербургу

Задержанный по подозрению в похищении людей в Петербурге. Фото: ГУ МВД по Петербургу

Петербургская полиция задержала пятерых граждан Китая, подозреваемых в нападении на студентов. Задержанные могут быть участниками целой группировки.

Как сообщает городское управление МВД, пятеро задержанных являются гражданами Китая, их возраст варьируется от 23 до 35 лет. При этом старший — адвокат со статусом на территории России.

Установлено, что в октябре 2020 года они напали на троих студентов для «выбивания» вымышленного долга: якобы один из студентов лишил их прибыли. Прибыль заключалась в организации приема туристов и провозе их в «прикормленные» точки торговли и общепита. Злоумышленники решили, что студент провел знакомого туриста и его группу по более дешевым местам и тем самым лишил их прибыли.

Чтобы выбить долг, злоумышленники похитили студентов с Наличной улицы и отвезли их в ресторан восточной кухни на улице Кораблестроителей. Там их избили, напоили алкоголем, похитили смартфоны и потребовали более 1 млн рублей.

В дальнейшем стало известно, что задержанные входят в этническую группировку из порядка 20 человек, которая причастна к разбоям, похищениям людей, «крышеванию» бизнеса, незаконному обороту наркотиков и оружия, организации проституции.

У группировки был закрытый клуб на улице Кораблестроителей, в котором они удерживали и избивали граждан, проводили азартные игры.

В их квартирах нашли детские вещи и документы на малолетних детей, но самих малышей там не было. Сейчас полиция устанавливает происхождение детских вещей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что следователи проводят обыски по делу о взятках в поликлинике МВД Петербурга.