Последние громкие коррупционные дела: за что задерживают депутатов Петербурга и Ленобласти

Последние громкие коррупционные дела: за что задерживают депутатов Петербурга и Ленобласти
Задержанный депутат ЗакСа ЛО Юрий Голиков. Фото: ЗС ЛО

Пошедшие 2019 и 2020-й годы ознаменовались коррупционными делами в отношении законодателей Петербурга и Ленинградской области. Тенденцию подхватил и 2021-й год. Gazeta.SPb рассказывает о последних громких задержаниях.

В феврале этого года в новостной повестке всплыло имя 53-летнего депутата Законодательного Собрания Ленинградской области шестого созыва по общеобластному избирательному округу Юрия Голикова. В ЗакСе он представлял партию ЛДПР. Причем уголовное дело в отношении него возбудило ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу.

Парламентария подозревают в покушении на мошенничество. Следствие считает: он знал, что правоохранители собираются проверять одну из фирм. Ее представителям депутат, по версии следствия, сообщил о том, что их могут привлечь к уголовной ответственности. Он пообещал дело замять – для этого ему было нужно передать три миллиона рублей якобы в качестве взятки для сотрудников полиции.

По данным ГСУ СК РФ по Петербургу, подозреваемый получил 155 тысяч рублей, 2 миллиона 845 тысяч рублей оказались муляжом. После передачи денег его задержали.

В шестом созыве ЗакСа Ленинградской области есть и другие депутаты, которые в настоящее время находятся под следствием.

Задержанный депутат ЗакСа ЛО Сергей Караваев. Фото: ЗС ЛО

Среди них – единоросс Сергей Караваев. Летом прошлого года следствие предъявило ему новое обвинение. На этот раз оно касалось махинаций с землей под Всеволожском. К этому моменту депутат около года провел в СИЗО в рамках другого уголовного дела. И в нем речь шла о земельном участке в Муринском городском поселении.

Задержанная депутат ЗакСа ЛО Елена Маханек. Фото: ЗС ЛО

Депутат областного ЗакСа Елена Маханек была задержана в рамках расследования уголовного дела в отношении вице-губернатора Олега Коваля.

Депутат Роман Коваль. Фото: Законодательное собрание Петербурга

Его однофамилец, к слову, петербургский депутат Роман Коваль, находится под стражей по делу о взятке в крупном размере. По версии следствия, Коваль вместе с помощником депутата Гришиным с 2018-го по 2020-й год получили взятки в виде денег и дорогой иномарки на общую сумму в 15 миллионов рублей. Взамен парламентарий мог покровительствовать фирмам.

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