В Петербурге обвиняемого в получении взятки депутата Коваля оставили под стражей

Приморский районный суд в Петербурге продлил меру пересечения в виде заключения под стражу в отношении депутата городского ЗакСобрания Романа Коваля. Ему вменяют статью о получении взятки.

Как сообщила объединенная пресс-служба городских судов, помощник депутата Андрей Гришин дал показания, которые поспособствовали открыть в отношении Романа Коваля уголовное дело по статье о получении взятки в крупном размере (п.в ч.5 ст.290 УК РФ).

Депутат ЗакСа заявил в суде, что раскаивается в содеянном. Помимо этого, он согласился оказать полное содействие следствию, а также возместить причиненный ущерб.

Напомним, что по версии следствия, Коваль вместе с помощником депутата Гришиным с 2018 по 2020 года получили взятки в виде денег и дорогой иномарки на общую сумму в 15 миллионов рублей. Политик при этом делал все возможное, чтобы помочь конкретным фирмам.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге депутата Коваля задержали за подозрение в получении взятки.