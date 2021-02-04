Макаров поблагодарил силовиков, работавших на протестных акциях

Макаров поблагодарил силовиков, работавших на протестных акциях
Вячеслав Макаров вручил Благодарственные письма. Фото: Законодательное собрание Петербурга

Председатель Законодательного Собрания Петербурга Вячеслав Макаров вручил благодарственные сотрудникам, осуществляющим охрану Мариинского дворца во время несанкционированной акции.

Речь идет о незаконном митинге в Петербурге, который проходил 31 января. В ходе встречи спикер ЗакСа отметил, что благодаря работе сотрудников дежурной смены ФФГУП «Охрана» Росгвардии удалось избежать жертв среди населения города во время несогласованной акции. Он отметил, что во время таких мероприятий на правоохранителей ложится морально-психологическая, физическая, эмоциональная нагрузка.

Как сообщили в пресс-службе ЗакСа, Макаров вручил сотрудникам вручил благодарственные письма за добросовестное исполнение служебного долга, высокую бдительность и решительность, проявленные в сложных условиях.

Макаров также заявил о намерении в ближайшее время лично посетить базы правоохранительных органов в Петербурге, чтобы передать благодарность от городского парламента.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Роскомнадзор нашел в соцсетях 2,5 тысячи призывов к участию в незаконных акциях.

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