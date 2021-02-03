Роскомнадзор нашел в соцсетях 2,5 тысячи призывов к участию в незаконных акциях

Роскомнадзор нашел в соцсетях 2,5 тысячи призывов к участию в незаконных акциях
Протестующие в Петербурге 23 января. Фото: Gazeta.SPb

Роскомнадзор выявил в социальных сетях около 2,5 тысяч призывов несовершеннолетних к участию в незаконных протестных акциях 23 и 31 января.

Как заявил начальник управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций Роскомнадзора Евгений Зайцев, информация о массовых призывах к протестной активности, нацеленных на детей младше 18 лет, сразу передавалась администрации интернет-площадок, как отечественных, так и зарубежных. После рассмотрения заявок незаконные публикации удалялись.

По мнению Зайцева, это позволило существенно снизить протестную активность среди несовершеннолетних и заметно сократить их количество на несанкционированных митингах.

Массовые незаконные шествия проходили по всей России 23 и 31 января в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Роскомнадзор пообещал штрафовать социальные сети, в которых публикуются призывы детям к участию в этих и других незаконных митингах.

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