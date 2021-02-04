В Колпино 20 жилых домов остались без отопления и воды

Огромное количество жителей Колпинского района Петербурга остались без отопления и горячей воды. Причиной этого стал дефект на тепловых сетях.

Об этом стало известно в четверг, 4 февраля. На одном из участков теплосети ГУП «ТЭК СПб» на Заводском проспекте произошел технологический отказ.

Как сообщили в районной администрации, теплоэнергетикам пришлось ограничить по теплоснабжению и подаче горячей воды следующие дома: 35/1, 35/2, 35/3, 37 и 39 по бульвару Трудящихся, а также 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 по Заводскому проспекту.

Дефект планируют устранить до 7:00 утра следующего дня.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жители Невского района остались без отопления из-за прорыва на Дмитрия Устинова.