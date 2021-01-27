Жители Невского района остались без отопления из-за прорыва на Дмитрия Устинова

В Невском районе Петербурга произошел прорыв трубы с горячей водой. Местные жители остались без отопления.

Об этом стало известно вечером среды, 27 января. Трубу горячего теплоснабжения прорвало возле дома 6/2 по улице Дмитрия Устинова. Без тепла остались жители пяти домов.

Как сообщил 78.ru, специалисты АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» проводят ремонтные работы на указанном участке. Принимается решение о подключении домов по резервной схеме.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о прорыве трубы холодной водой на проспекте Просвещения. Один из дворов оказался залит водой.