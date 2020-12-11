Трубу с холодной водой прорвало на проспекте Просвещения

Вода разлилась по всему двору. Фото: vk.com/wall-68471405_14252846

Вода разлилась по всему двору. Фото: vk.com/wall-68471405_14252846

В Петербурге на проспекте Просвещения прорвало трубу. Один из дворов оказался залит водой.

Коммунальная авария случилась у дома №33. Кадрами с места происшествия поделились в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, жильцы указанного дома остались без холодной воды. А также заметили, что владельцам припаркованных авто придется утром худо, потому что машины могут примерзнуть.

«Во дворе заливают каток, вода очень интересного цвета», — написал автор записи.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что трубу также прорвало на Железноводской. К утру образовавшаяся лужа может замерзнуть и превратиться в каток.