Трубу с холодной водой прорвало на проспекте Просвещения

В Петербурге на проспекте Просвещения прорвало трубу. Один из дворов оказался залит водой.
Коммунальная авария случилась у дома №33. Кадрами с места происшествия поделились в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».
По словам очевидцев, жильцы указанного дома остались без холодной воды. А также заметили, что владельцам припаркованных авто придется утром худо, потому что машины могут примерзнуть.
«Во дворе заливают каток, вода очень интересного цвета», — написал автор записи.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что трубу также прорвало на Железноводской. К утру образовавшаяся лужа может замерзнуть и превратиться в каток.