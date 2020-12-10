На Железноводской прорвало трубу с холодной водой

В результате инцидента никто не пострадал. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

В результате инцидента никто не пострадал. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

К утру образовавшаяся лужа может замерзнуть и превратиться в каток.

В Санкт-Петербурге сегодня, 10 декабря, произошла коммунальная авария. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санки-Петербург». Все случилось на Железноводской улице — там прорвало трубы с холодной водой. Свидетельница отмечает, что «проезд есть».

Судя по фотографиям, образовалась большая лужа, которая к утру может превратиться в каток.

На месте уже выехали сотрудники аварийных служб, которые оградили территорию. Непонятно, отразился ли инцидент на водоснабжении и как долго будут чинить трубу.

Напоминаем, что к местам коммунальных аварий лучше не подходить и сразу вызывать спецслужбы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Латышских Стрелков заметили потоп: там, скорее всего, прорвало трубу.