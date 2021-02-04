Макаров наградит силовиков, обеспечивших правопорядок в Петербурге

Председатель Законодательного Собрания Петербурга Вячеслав Макаров вручит награды силовикам, участвовавшим в обеспечении правопорядка в городе.

Мероприятие состоится в понедельник, 8 февраля, в 15:00. По адресу канал Грибоедова, 87 будут награждены сотрудники ОМОН ГУ Росгвардии и ГУ МВД по Петербургу.

Как сообщили в пресс-службе администрации города, Макаров поблагодарит силовиков за добросовестное исполнение служебных обязанностей и воинского долга, а также успешное выполнение задач особой сложности.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сегодня Вячеслав Макаров вручил благодарственные письма сотрудникам, осуществляющим охрану Мариинского дворца во время несанкционированной акции, которая проходила 31 января.