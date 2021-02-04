Россияне могут купить билеты на поезда в Белоруссию

Теперь в Белоруссию можно уехать на поезде. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Теперь в Белоруссию можно уехать на поезде. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

На сайте РЖД стартовала продажа билетов в республику.

Теперь россияне могут уехать в Белоруссию на поезде. На сайте РЖД уже стартовала продажа билетов, о чем стало известно сегодня, 4 февраля. Также их можно приобрести в официальном приложении.

Уехать в соседнюю страну можно 9 февраля из Москвы в Минск. Поезд тронется в 22:13. Из Белоруссии поезд выедет 8 февраля в 22:10. Известно, что они будут останавливаться в Смоленске и Вязьме.

Напоминаем, что правительство России объявило о восстановлении железнодорожного сообщения с Белоруссией с 8 февраля. До этого в Минск предлагали только улететь. Также россияне могут теперь отправиться в Армению и Азербайджан.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что приостановка авиасообщения России с Великобританией продлена до 16 февраля.