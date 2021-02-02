Приостановка авиасообщения России с Великобританией продлена до 16 февраля

В понедельник, 1 февраля, оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса уведомил о продлении ограничения авиасообщения с Великобританией до 16 февраля.

Принятое решение обусловлено стремлением не допустить завоз нового, так называемого «британского» штамма коронавируса на территорию России и его дальнейшего распространения, передает РИА Новости сообщение штаба. Запрет будет действовать до 23:59 16 февраля, если его не продлят повторно.

Напомним, что авиасообщение с Великобританией отсутствует с 22 декабря прошлого года, когда в стране выявили новый штамм коронавируса, отличающийся повышенной контагиозностью (заразительностью). Даже бизнес-авиация по этому направлению осуществляется только с разрешения оперштаба.

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