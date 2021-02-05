Сторонники Навального отложили акции протеста до весны

В ближайшие несколько недель сторонники оппозиционного лидера Алексея Навального не будут собирать масштабные акции протеста, заявил руководитель сети региональных «штабов Навального» Леонид Волков.

Волков заявил в ходе трансляции в Youtube, что Фонд борьбы с коррупцией (признан Минюстом иноагентом) решил отложить проведение всероссийских акций до весны. Он объяснил это тем, что регионы остались без людей, которые могли бы организовать митинги, поскольку координаторов отправили под аресты за последние митинги. Волков добавил, что проведение еженедельных акций может привести к разочарованию в уличной системе протеста.

Напомним, 23 и 31 января в российских городах прошли несогласованные митинги в поддержку Навального. Также россияне вышли на улицы 2 февраля, после решения московского суда заменить условный приговор по делу «Ив Роше» на реальный из-за многократных нарушений общественного порядка после условного срока.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что глава МИД Финляндии приедет в Петербург, чтобы обсудить дело Навального с Лавровым.