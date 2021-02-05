Парагвай закупит российскую вакцину «Спутник V»

В Парагвае одобрили российскую вакцину и договорились о ее поставках. Фото: официальный сайт вакцины "Спутник V"

В Парагвае одобрили российскую вакцину и договорились о ее поставках. Фото: официальный сайт вакцины "Спутник V"

Власти Парагвая договорились с Россией о поставках антикоронавирусной вакцины «Спутник V» российского производства.

Министр здравоохранения южноамериканского государства Хулио Массолени заявил, что власти Парагвая подписали с Российским фондом прямых инвестиций соглашение о закупке партии препарата для профилактики коронавируса. Объем и сроки поставок пока не известны, они будут оглашены в ближайшее время. Как отмечает ТАСС, в январе Парагвай провел ускоренную процедуру для одобрения использования вакцины, произведенной в РФ.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Германии рассказали о реакции Запада на российскую вакцину. По мнению немецкого журналиста, последний раз россияне могли похвастаться научными достижениями в 1957 году, когда Советский Союз запустил первый искусственный спутник Земли.