В Ленобласти на границе с Эстонией заметили пятерых иностранцев без документов

Задержанные на границе с Эстонией иностранцы. Фото: Пограничное управление ФСБ по СПб и ЛО

Задержанные на границе с Эстонией иностранцы. Фото: Пограничное управление ФСБ по СПб и ЛО

Правоохранители задержали пятерых граждан бывшей советской республики, которые находились у российско-эстонской границы без документов.

Как сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ по Петербургу и Ленобласти, во вторник, 2 февраля, пограничники в Кингисеппском районе заметили пятерых мужчин, которые находились на режимной территории без разрешительных документов.

Во время проверки стражи порядка установили, что иностранцы работают в одном из предприятий в приграничье. В результате их привлекли к административной ответственности в виде штрафа и выдворили за пределы погранзоны.

В ведомстве напомнили, что отсутствие разрешающих документов на нахождение в пограничной зоне является нарушением погранрежима, равно как и попытка пересечь незаконно границу.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленобласти поймали трех иностранцев, пытавшихся убежать в Финляндию.