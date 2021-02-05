В Петербурге за январь специалисты собрали 5 тонн ртути от разбитых градусников

В Северной столице специалисты экологической службы рассказали, как действовать, если разбился градусник или ртутьсодержащая лампа.

Как сообщает пресс-служба СПб ГУП «Экострой», за минувший год сотрудники компании собрали и переработали 102 тонны ртутьсодержащих отходов. За начало нового года уже собрано 5 тонн ртути. В среднем, на один разбитый градусник приходится 1-2 грамма ртути, а на люминесцентную лампу от 5 до 600 миллиграммов.

Отметим, что специалисты обратили внимание на то, как стоит действовать в такой ситуации, – когда дома разбился предмет со ртутью в составе. Петербуржцев призывают немедленно обращаться по телефону 417-59-36, чтобы специалисты предоставили пошаговую инструкцию действий. Также бригада в течение 4-5 дней приедет в квартиру для замеров уровня паров ртути.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что за неделю из Петербурга вывезли 8 кг ртутьсодержащих отходов.