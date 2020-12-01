За неделю из Петербурга вывезли 8 кг ртутьсодержащих отходов

Место разлива нефтепродуктов было обработано активной пеной. Фото: Комитет по природопользованию

Место разлива нефтепродуктов было обработано активной пеной. Фото: Комитет по природопользованию

За минувшую неделю, с 23 по 29 ноября, аварийная служба ГУП «Экострой» получила от петербуржцев 260 обращений по вопросам экологической безопасности.

Как сообщили в пресс-службе комитета по природопользованию, за эту неделю специалисты 29 раз выезжали на аварийные ситуации и плановые обследования. Большая часть выездов — на ртутные загрязнений и сбор ртутьсодержащих приборов. Два выезда было совершено на загрязнения на нефтепродуктами, и еще два — на прочие загрязнения.

За неделю на утилизацию вывезли 8 кг ртутьсодержащих отходов, восемь люминисцентных ламп и пять термометров.

Среди прочего, 24 ноября аварийщики устраняли разлив нефтепродуктов в придорожной канаве в Красногвардейском районе. Общая площадь загрязнения составила 600 м2. Территория была обработана активной пеной.

Кроме того, на Черной речке, акватории реки Средней Невки и реке Охте нашли органическую пленку. Участки акваторий так же были обработаны активной пеной.

Также за неделю ведомство наложило штрафов на сумму более 711 тыс. рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что следователи проверяют информацию о загрязнении реки Новой в парке Александрино.