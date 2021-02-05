Стационары в Петербурге не справляются с потоком пациентов без коронавируса

Больных с общесоматическими патологиями в настоящее время готовы принять всего три стационара. Фото: сайт Смольного

Больных с общесоматическими патологиями в настоящее время готовы принять всего три стационара. Фото: сайт Смольного

Петербургские медучреждения, куда бригады скорой помощи привозят плановых пациентов без ковида, оказались перегружены из-за большого наплыва.

Как сообщает АБН, больных с общесоматическими патологиями в настоящее время готовы принять всего три стационара — Елизаветинская больница, Городская больница № 26 и НИИ скорой помощи имени Джанелидзе. Всего в этих больницах для пациентов, не зараженных коронавирусом, есть только три тысячи коек.

Со слов пациентов, в стационарах наблюдается явная нехватка свободных коек. При этом переполнены не только палаты, но и приемные отделения. Реанимации также перегружены. Врачи в это время ставят в приоритет оказание помощи экстренным пациентам.

Ситуация с переполненными стационарами может улучшиться после того, как часть перепрофилированных под ковидных пациентов коек вернут к плановой работе.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ковидные стационары Петербурга с 8 февраля начнут возвращаться к плановой работе.