Ковидные стационары Петербурга с 8 февраля начнут возвращаться к плановой работе

"Коронавирусные" койки в Петербурге возвращаются к плановой работе. Фото: комитет по здравоохранению

"Коронавирусные" койки в Петербурге возвращаются к плановой работе. Фото: комитет по здравоохранению

На сегодняшний день в Петербурге свободен 41% коечного фонда для коронавирусных больных. Со следующей недели свободные койки начнут возвращать к обычной работе.

Об этом сообщил губернатор Александр Беглов по итогам заседания Госсовета РФ по борьбе с распространением COVID-19.

По данным Роспотребнадзора, за прошлую неделю заболеваемость коронавирусом в Петербурге упала на 19%. Вместе с тем на 7% снизилось число госпитализированных петербуржцев.

Начиная с понедельника, 8 февраля, стационары начнут переводить коронавирусные койки на прием плановых пациентов. Так, Городская Мариинская больница переведет в обычный режим 588 коек, оставив 92 койки для заболевших коронавирусом. Хирургический корпус Детской больницы им. Филатова вернет 198 коек, но в запасе оставит 362.

Нейрохирургический институт имени профессора Поленова при Центре имени Алмазова полностью переходит на прием плановых больных.

Отметим, что в настоящий момент с заболевшими COVID-19 работают 17 городских и восемь федеральных стационаров. Всего развернуто более 12,5 тыс. коек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что от коронавируса за сутки скончались 55 петербуржцев.