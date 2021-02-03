От коронавируса за сутки скончались 55 петербуржцев

В Северной столице врачи продолжают фиксировать смерти от коронавирусной инфекции. За минувшие сутки от болезни скончались 55 человек.

Об этом стало известно в среду, 3 февраля. Согласно данным оперативного штаба по борьбе с инфекцией, общая смертность в Петербурге достигла 9 тыс. 906 человек. При этом заболеваемость продолжает увеличиваться. Суточный прирост в Северной столице составил 1 тыс. 916 человек.

Таким образом, в городе коронавирусом заболели 339 тыс 358 человек. Всего в России за весь период пандемии выявлено 3 млн 901 тыс. 204 случая инфекции. Лидером по суточному приросту стал Санкт-Петербург. На втором месте Москва, – 1 тыс. 545 новых случаев.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге откроют новые пункты вакцинации от коронавируса. К 10 февраля их станет около 120.