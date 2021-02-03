От коронавируса за сутки скончались 55 петербуржцев

От коронавируса за сутки скончались 55 петербуржцев
Госпиталь для коронавирусных пациентов. Фото: ЗВО

В Северной столице врачи продолжают фиксировать смерти от коронавирусной инфекции. За минувшие сутки от болезни скончались 55 человек.

Об этом стало известно в среду, 3 февраля. Согласно данным оперативного штаба по борьбе с инфекцией, общая смертность в Петербурге достигла 9 тыс. 906 человек. При этом заболеваемость продолжает увеличиваться. Суточный прирост в Северной столице составил 1 тыс. 916 человек.

Таким образом, в городе коронавирусом заболели 339 тыс 358 человек. Всего в России за весь период пандемии выявлено 3 млн 901 тыс. 204 случая инфекции. Лидером по суточному приросту стал Санкт-Петербург. На втором месте Москва, – 1 тыс. 545 новых случаев.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге откроют новые пункты вакцинации от коронавируса. К 10 февраля их станет около 120.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
борьба с инфекцией новости СПб оперативный штаб суточный прирост


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Более 16 тысяч новых случаев Covid-19 выявили в России за сутки
В Санкт-Петербурге в этом году сдали 17 новых жилых домов
Петербург чистят от снега более тысячи единиц техники
От коронавируса за сутки скончались 55 петербуржцев
Коронавирус в Петербурге выявили еще у 1 916 человек
Последствия коммунальной аварии на проспекте Ветеранов устранили раньше срока
Петербургский книжный салон пройдет в конце мая на Дворцовой площади
Дороги Ленобласти от снега убирают 440 единиц техники