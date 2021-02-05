Заседание по Навальному приостановили: ветерану стало плохо в зале суда

Заседание по Навальному приостановили: ветерану стало плохо в зале суда
Блогер Алексей Навальный. Фото: www.instagram.com/navalny

Суд прервал заседание в отношении политика Алексея Навального о клевете. Потерпевшему ветерану войны Игнату Артеменко стало плохо во время процесса.

Как сообщает корреспондент ТАСС из Бабушкинского суда Москвы, ветерану, который участвует в суде по видеосвязи, стало плохо. Ему вызывают скорую помощь. Отметим, что рядом с пожилым человеком присутствуют родственники и судья.

До остановки процесса Игнат Артеменко потребовал от Алексея Навального публичных извинений и попросил огласить его показания, которые были даны во время предварительного следствия, из-за плохого самочувствия.

Напомним, что Алексея Навального обвиняют в оскорблении ветерана. Политик опубликовал в своих социальных сетях ролик, в ходе которого Игнат Артеменко выступает за поправки в конституцию РФ. В комментариях под видео оппозиционер написал сообщения, по версии следствия порочащие честь и достоинство участника Великой Отечественной войны.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что прокурор в ходе суда заявил об умышленной клевете Навального на ветерана ВОВ.

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