«Борись до конца»: Хабиб поддержал мальчика, который попал под поезд и потерял обе ноги

&#171;Борись до конца&#187;: Хабиб поддержал мальчика, который попал под поезд и потерял обе ноги
Хабиб Нурмагомедов обратился к пострадавшему мальчику. Фото: скриншот Instagram

Российский боец смешанных боевых искусств Хабиб Нурмагомедов выразил поддержку 11-летнему мальчику из Петербурга, которому в результате несчастного случая отрезало обе ноги.

Видео на своей странице в Instagram опубликовала мама ребенка. Спортсмен поддержал мальчика и пригласил его на турнир, который будет проходит в Петербурге в апреле.

«Аркадий, друг, приветствую тебя, братишка», — сказал Хабиб, отметив, что мальчик должен бороться до конца.

Следует добавить, что юный горожанин до трагедии увлекался тайским боксом и смешанными единоборствами. Он выступал на различных соревнованиях.

Напомним, 26 декабря на станции Петербург-Товарный-Витебский 11-летний мальчик зацепился за поезд и сорвался с него, когда тот ускорил ход. Ребенка госпитализировали, но врачам пришлось ампутировать обе ноги. После по данному факту было возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на личный контроль уголовное дело о травмировании подростка на железнодорожных путях.

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попал под поезд Хабиб Нурмагомедов


 

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