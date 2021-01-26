Бастрыкин проконтролирует дело 11-летнего мальчика, оставшегося без ног в Петербурге

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на личный контроль уголовное дело о травмировании подростка на железнодорожных путях.

Как сообщается на сайте СК РФ, историю мальчика, потерявшего обе ноги на юге Петербурга, огласил федеральный канал. Несчастный случай произошел 26 декабря на железнодорожных путях станции Санкт-Петербург — Товарная — Витебский. Там 11-летний мальчик попал под поезд. Ребенок выжил, но остался без двух ног. Сейчас он находится в больнице на лечении.

Отмечается, что ребенок получил травмы в результате подстрекательств его одноклассников к «зацепингу». При этом по закону дети не смогут понести ответственности за содеянное.

Северо-Западным следственным управлением на транспорте было возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения железнодорожного транспорта.

Бастрыкин поставил ход расследования дела на личный контроль.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что медики рассказали о состоянии попавшего под поезд 11-летнего зацепера.