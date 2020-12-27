Медики рассказали о состоянии попавшего под поезд 11-летнего зацепера

Медики рассказали о состоянии попавшего под поезд 11-летнего зацепера
Место происшествия. Фото: СЗ СУТ СК России

Врачам пришлось экстренно оперировать попавшего под поезд мальчика на Белградской. Несовершеннолетний находится в тяжелом состоянии.

Инцидент произошел днем 26 декабря на железнодорожных путях станции Санкт-Петербург — Товарная — Витебский. 11-летний мальчик попал под поезд. Ребенка госпитализировали, но врачам пришлось ампутировать обе ноги.

Как сообщил портал 78.ru, ночью подростка прооперировали, на местах ампутации сформировали культи. Сейчас он находится в реанимации и не может самостоятельно дышать, его подключили к ИВЛ.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге возбудили уголовное дело после травмирования школьника под поездом. Ребенка нашли у ж/д путей.

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