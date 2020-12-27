В Петербурге возбудили уголовное дело после травмирования школьника под поездом

В Петербурге возбудили уголовное дело после травмирования школьника под поездом
Место происшествия. Фото: СЗ СУТ СК России

В Петербурге возбудили уголовное дело после травмирования 11-летнего мальчика на железнодорожных путях недалеко от одного из домов по Белградской улице.

Инцидент произошел днем 26 декабря на железнодорожных путях станции Санкт-Петербург — Товарная — Витебский. Ребенка нашли у путей и госпитализировали в тяжелом состоянии.

Как сообщили в пресс-службе Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ, расследование продолжается. К работе привлечены следователь и следователь-криминалист.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что молодой человек в капюшоне погиб под колесами поезда на ж/д станции Кушелевка. Машинист подавал звуковые и световые сигналы, применил экстренное торможение, но молодой человек спастись не успел.

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