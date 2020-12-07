Молодой человек в капюшоне погиб под колесами поезда на ж/д станции Кушелевка

Юноша переходил железнодорожные пути на запрещающий сигнал светофора в капюшоне. Фото: Фото: пресс-служба УТ МВД России по СЗФО

Юноша переходил железнодорожные пути на запрещающий сигнал светофора в капюшоне. Фото: Фото: пресс-служба УТ МВД России по СЗФО

В Петербурге на железнодорожной станции Кушелевка молодой человек попал под электропоезд. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью.

Трагедия случилась в субботу, 5 декабря. Сигнал о ЧП поступил правоохранителям в 17:57. Юноша переходил ж/д пути на запрещающий сигнал светофора в капюшоне. Машинист подавал звуковые и световые сигналы, применил экстренное торможение, но молодой человек спастись не успел.

Как сообщили в пресс-службе УТ МВД России по СЗФО, погибшим оказался 21-летний уроженец Кемеровской области.

Транспортные полицейские начали проверку по факту произошедшего. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на ж/д станции Рыбацкое пьяный мужчина попал под поезд и получил черепно-мозговую травму.