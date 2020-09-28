На ж/д станции Рыбацкое пьяный мужчина попал под поезд и получил черепно-мозговую травму

На ж/д станции Рыбацкое пьяный мужчина попал под поезд и получил черепно-мозговую травму
Сотрудники транспортной полиции проводят проверку по факту случившегося. Фото: пресс-служба УТ МВД России по СЗФО

В Невском районе Северной столицы на железнодорожной станции Рыбацкое 48-летний мужчина попал под электричку.

О дорожном происшествии информируют в понедельник, 28 сентября, в пресс-службе Управления МВД на транспорте по Северо-Западному федеральному округу. Пострадавший находился в состоянии алкогольного опьянения и переходил железнодорожные пути в неположенном месте.

Петербуржец не заметил приближающегося электропоезда, хотя машинист подавал сигналы. Экстренное торможение не помогло избежать столкновения, но, возможно, спасло нетрезвому горожанину жизнь: состав задел нарушителя по касательной. Тем не менее, мужчина получил серьезные повреждения и госпитализирован с диагнозом открытая черепно-мозговая травма.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на станции метро «Дыбенко» пассажир спрыгнул на пути и убежал в тоннель.

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