Ивлеева отреагировала на слухи о беременности от Элджея

Ивлеева отреагировала на слухи о беременности от Элджея
Анастасия Ивлеева прокомментировала слухи о беременности. Фото: скриншот Instagram

Телеведущая Настя Ивлеева замужем за рэпером Элджеем. Фанаты с нетерпением ждут прибавления в звездной семье. Поэтому замечают каждую деталь, которая может указывать на беременность звезды.

Источником слухов стал некий знакомый пары, который поделился своими наблюдениями. Он отметил, что после Нового года звезда якобы полностью отказалась от алкоголя, резко завязала со всеми вредными привычками, сократило число съемок, а также прибавила в весе.

Блогер не смогла пройти мимо таких смелых заявлений и показала скрин этого высказывания в своем Instagram. После звезда с юмором подняла бокал за свою «беременность».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Ивлеева заявила о закрытии всех своих шоу. Она также намекнула, что готовит нечто интересное на 2021 год.

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