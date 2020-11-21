Ивлеева заявила о закрытии всех своих шоу

Ивлеева прощается с работой до 2021 года. Фото: скриншот Instagram

Ивлеева прощается с работой до 2021 года. Фото: скриншот Instagram

Блогер намекнула, что займется чем-то новым в 2021 году.

Блогер и телеведущая Настя Ивлеева поделилась с поклонниками грустной новостью – она решила закрыть все свои шоу до конца года. Она поделилась планами в Instagram-аккаунте.

Звезда отметила, что в конце ноября выйдет последний выпуск шоу «Звезды. Бабки. Ставки». Она предложила подписчикам наслаждаться каждой его минутой как в последний раз. также Ивлеева намекнула, что готовит нечто интересное на 2021 год.

«А что будет, узнаем в 2021-м. Наверное, если не передумаю»,

— заключила она.

Напоминаем, что Ивлеева вела «Звезды. Бабки. Ставки», AGENT SHOW на YouTube и «Орел и решку» на «Пятнице».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Настя Ивлеева получила штрафов на 160 тысяч рублей за превышение скорости. Блогер приобрела Lamborghini Aventador в июле этого года. Она отметила, что мечтала об этом со студенчества.