Ивлеева заявила о закрытии всех своих шоу

Блогер намекнула, что займется чем-то новым в 2021 году.
Блогер и телеведущая Настя Ивлеева поделилась с поклонниками грустной новостью – она решила закрыть все свои шоу до конца года. Она поделилась планами в Instagram-аккаунте.
Звезда отметила, что в конце ноября выйдет последний выпуск шоу «Звезды. Бабки. Ставки». Она предложила подписчикам наслаждаться каждой его минутой как в последний раз. также Ивлеева намекнула, что готовит нечто интересное на 2021 год.
«А что будет, узнаем в 2021-м. Наверное, если не передумаю»,
— заключила она.
Напоминаем, что Ивлеева вела «Звезды. Бабки. Ставки», AGENT SHOW на YouTube и «Орел и решку» на «Пятнице».
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Настя Ивлеева получила штрафов на 160 тысяч рублей за превышение скорости. Блогер приобрела Lamborghini Aventador в июле этого года. Она отметила, что мечтала об этом со студенчества.