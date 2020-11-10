Настя Ивлеева получила штрафов на 160 тысяч рублей за превышение скорости

Блогер Настя Ивлеева показала, как разгоняется на своей новой Lamborghini до 343 км/ч. Ролик телеведущая опубликовала на своей странице в Instagram.

«Это было жестко», — поделила впечатлениями от разгона звезда.

Однако не все оценили мастерство вождения девушки и посоветовали ей ездить на метро:

«Анастасия, отдайте свое водительское удостоверение. Всем нам будет спокойнее, если вы пересядете на метро», — пишут пользователи Сети.

«Это не экстрим, это дурость…», — критикуют подписчики такую манеру вождения.

Как сообщает avtocod.ru, за три месяца блогер собрала 142 штрафа за превышение скорости на общую сумму свыше 164 тысячи рублей. При этом 23 штрафа еще не оплачены.

Ивлеева приобрела Lamborghini Aventador в июле этого года. Она отметила, что мечтала об этом со студенчества. Однако после этого также подверглась критике со стороны подписчиков, которые припомнили ей условия, в которых живет ее мама.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что блогер показала подписчикам дорогой спорткар – девушка исполнила свою мечту. Тем временем фанаты недоумевают: Ивлеева ездит на дорогой машине, пока ее мама ютится в маленькой квартире без раковины.