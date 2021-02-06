Экс-главу села убили в отделе полиции в Махачкале

Бывшего главу села Новокули в Новолакском районе застрелили в Махачкале. Убийство произошло в кабинете начальника отдела полиции.
Об этом стало известно в субботу, 6 февраля. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах, происшествие случилось из-за давней вражды экс-главы села с двумя росгвардейцами, которые также из Новокули.
«Сегодня вечером несколько раз выстрелили в экс-главу Абакара Капланова. Инцидент произошел в кабинете начальника Советского РОВД Махачкалы», —говорится в сообщении.
Отмечается, что конфликт, который закончился жестоким убийством, начался на почве земельных споров. Однако подробности остаются неизвестными.
Официальных комментариев от Росгвардии и МВД России на данный момент по поводу случившегося не поступало.
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