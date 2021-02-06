Вирусологи назвали условия для третьей волны Covid-19

Российские вирусологи поделились с жителями страны о том, при каких условиях может начаться третья волна коронавирусной инфекции.

Об этом стало известно в субботу, 6 февраля. Как сообщает URA.RU со ссылкой на завлабораторией биотехнологии и вирусологии Факультета естественных наук Новосибирского государственного университета Сергея Нетесова, новая глобальная вспышка инфекции может произойти из-за попадания в Россию новых штаммов вируса. Однако в ближайшие месяцы будет заметна тенденция затухания прироста новых больных.

Кроме этого, вирусолог Николай Малышев добавил, что нового витка эпидемии не стоит бояться. В России полным ходом идет вакцинация, которая предотвратит третью волну.

«К началу второй половины года большинство будет с антителами: как вакцинированные, так и уже переболевшие», – пояснил специалист.

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