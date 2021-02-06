«Спутник V» назвали научным прорывом со времен СССР

«Спутник V» назвали научным прорывом со времен СССР
Российская вакцина "Спутник V". Фото: minzdrav.gov.ru

Российская вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» была названа крупнейшим научным прорывом со времен СССР.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на научный медицинский журнал Lancet, результаты третьей фазы клинических испытаний российского препарата показали очень внушительные результаты. Так «Спутник V» не уступает американским и европейским аналогам в борьбе с инфекцией.

В целом, вакцину из России уже одобрили в 19 странах мира. По мнению директора консалтинговой компании Control Risks Оксаны Антоненко, такой успех может усилить влияние России на международной арене.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в России вакцинация от коронавируса всех желающих препаратом «Спутник V» может завершится до лета. Другие страны подойдут к данному показателю только в сентябре-октябре текущего года.

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