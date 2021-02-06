Вакцинация всех желающих россиян может завершиться до лета

Глава РФПИ отметил, что жителям других стран приходится ждать дольше.

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев рассказал, что все россияне, желающие привиться от коронавируса, смогут сделать это до начала лета 2021 года. Об этом он заявил в эфире программы «Вести в субботу» на телеканале «Россия-1».

Он отметил, что Россия – практически единственная страна, которая может завершить вакцинацию уже в ближайшие месяцы. В других странах вакцинация завершится только в сентябре-октябре.

«На иностранные рынки поставляются очень небольшие количества пока. И в том числе мы активно запускаем [новые площадки] и поставляем [вакцину] с зарубежных площадок РФПИ»,

— отметил Дмитриев.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в ВОЗ заявили о снижении темпов распространения коронавируса в мире. По ее словам, снижение числа случаев ковид-заражения наблюдается в ряде стран благодаря мерам, прерывающим цепочки передачи вируса, прежде всего вакцинации.