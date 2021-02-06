Вакцинация всех желающих россиян может завершиться до лета

Вакцинация всех желающих россиян может завершиться до лета
Вакцина "Спутник V" становится все доступнее. Фото: официальный сайт Sputnik V - первой зарегистрированной вакцины против COVID-19

Глава РФПИ отметил, что жителям других стран приходится ждать дольше.

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев рассказал, что все россияне, желающие привиться от коронавируса, смогут сделать это до начала лета 2021 года. Об этом он заявил в эфире программы «Вести в субботу» на телеканале «Россия-1».

Он отметил, что Россия – практически единственная страна, которая может завершить вакцинацию уже в ближайшие месяцы. В других странах вакцинация завершится только в сентябре-октябре.

«На иностранные рынки поставляются очень небольшие количества пока. И в том числе мы активно запускаем [новые площадки] и поставляем [вакцину] с зарубежных площадок РФПИ»,

— отметил Дмитриев.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в ВОЗ заявили о снижении темпов распространения коронавируса в мире. По ее словам, снижение числа случаев ковид-заражения наблюдается в ряде стран благодаря мерам, прерывающим цепочки передачи вируса, прежде всего вакцинации.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
вакцинация пандемия рфпи


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На КАД произошло массовое ДТП с каршерингом
В центре Москвы мужчина избил школьника, прогуливавшегося с подругой
Легковушка снесла ограду после ДТП на Октябрьской набережной
«Невский проспект» закроют на вход и выход
Глухонемого петербуржца оштрафовали за скандирование лозунгов на митинге
Вакцинация всех желающих россиян может завершиться до лета
Пробки в 4 балла: центр Петербурга снова перекрыли
На Мурманском шоссе из-за гололеда произошло несколько аварий