В ВОЗ заявили о снижении темпов распространения коронавируса в мире

В мире сокращается число новых случаев COVID-19. Такое заявление сделала эксперт Всемирной организации здравоохранения Мария ван Керкховен.

По ее словам, снижение числа случаев ковид-заражения наблюдается в ряде стран благодаря мерам, прерывающим цепочки передачи вируса, прежде всего вакцинации.

Как сообщил ТАСС, специалист подчеркнула, что вакцинация не отменяет необходимости соблюдать «антиковидные» требования. Выход из ограничений должен проходить медленно и постепенно.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в мире коронавирусом заразились более 105 млн человек.