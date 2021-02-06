В мире коронавирусом заразились более 105 млн человек

С начала пандемии в мире коронавирусом заболели более 105 млн 365 человек. Жертвами новой болезни стали свыше 2 млн 298 тыс. человек.

Лидером по числу случаев COVID-19 в мире остаются Соединенные Штаты, где выявлено более 26 млн 807 тыс. зараженных и подтверждено 459 тыс. смертей. Следом идет Индия. Там болезнь подхватили 10 млн 802 тыс. жителей, скончались 154 тыс. заболевших.

По данным Университета Джонса Хопкинса, третье место в указанном рейтинге заняла Бразилия — заразились 9 млн 447 тыс. человек, скончались свыше 230 из них.

Россия оказалась на пятом месте. За все время пандемии в стране коронавирус подъватили 3 млн 934 тыс. 606 человек. побороть болезнь не смогли более 75 тыс. человек.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что въезжающим в Россию на поезде потребуется справка об отсутствии COVID. Исключение сделано для детей до пяти лет.