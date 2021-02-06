Въезжающим в Россию на поезде потребуется справка об отсутствии COVID

Пассажиры, прибывшие в Россию из-за рубежа на поезде, обязаны предоставить справку. Фото: УТ МВД России по СЗФО

Пассажиры, прибывшие в Россию из-за рубежа на поезде, обязаны предоставить справку. Фото: УТ МВД России по СЗФО

Пассажирам прибывающих в Россию поездов будет необходимо предоставить справку об отсутствии коронавируса. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

При этом давность тестирования не должна превышать трех дней. Исключение сделано для детей до пяти лет. Такая справка им не понадобится, если у сопровождающих их лиц тест отрицательный.

Требование также не распространяется на членов правительственных делегаций государства-члена при возвращении в страну гражданства, члены локомотивных бригад и лица, связанные с перевозками на ЖД-транспорте.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге массово блокируют сайты, продающие липовые справки об отсутствии COVID. Стоимость их варьировалась от 1,5 до 3 тыс. рублей.