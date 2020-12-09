В Петербурге массово блокируют сайты, продающие липовые справки об отсутствии COVID

Петербуржцы покупали справки об отсутствии коронавируса, не сдав тесты. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

Петербуржцы покупали справки об отсутствии коронавируса, не сдав тесты. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

В Петербурге начали блокировать сайты, продающие поддельные справки об отсутствии коронавируса. Борьбой с мошенниками занимаются сотрудники Общероссийского народного фронта.

Сайты выдавали справки об отсутствии новой болезни без прохождения тестирования. Стоимость их варьировалась от 1,5 до 3 тыс. рублей. После оплаты курьер доставлял поддельные документы к удобной станции метро.

Как сообщила пресс-служба ОНФ, новый мониторинг интернет-ресурсов показал, что такие сайты либо полностью заблокированы, либо с них убрана информация о продаже таких документов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что заражение вирусом зависит от чистоты воздуха. Жителям страны стоит следить за концентрацией патогенов в среде.