В России назвали простой способ снижения шансов заражения Covid-19

Российский врач-иммунолог Владислав Жемчугов считает, что заражение вирусом зависит от чистоты воздуха. Жителям страны стоит следить за концентрацией патогенов в воздухе. Сделать это совсем просто.

Как сообщает радио Sputnik со ссылкой на Владислава Жемчугова, снизить концентрацию патогенов можно с помощью увеличения вентиляции воздуха.

«Нельзя ни в коем случае выключать кондиционеры в вагонах метро, а наоборот усилить мощность нужно. Еще нужно включить вентиляцию с подогревом и фильтрацией в автобусах и в другом общественном транспорте. Это будет защитная мера против распространения вирусов и против простудных явлений», – заявил врач-иммунолог.

Кроме этого, эксперт отметил, что стоит чаще делать влажную уборку и проветривать помещения, в которых находятся люди.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что алкоголь может привести к смертельному исходу при вакцинации от коронавируса.